Regionali Puglia 2020: Emiliano lancia ‘Con’

Il governatore pugliese Michele Emiliano ha presentato il nuovo percorso politico in vista delle elezioni Regionali 2020 che avrà come simbolo la parola ‘Con’, intesa come “luogo di comunione, di comunità, di unità, che parte dalla Puglia e si estende al mondo intero. È una idea della società – ha spiegato – che tiene insieme i partiti, i sindacati, le associazioni, ma soprattutto quelli che si sentono esclusi, soli, che sono arrabbiati, che se la prendono con chi ha la pelle diversa dalla nostra”. L’obiettivo è “eliminare il conflitto permanente e l’odio come categoria della costruzione della politica” e “lasciare alle nostre comunità la possibilità di portare il proprio contributo per evitare che questa storia bellissima che abbiamo costruito in Puglia negli ultimi 15 anni possa svanire”.

Il governatore ha spiegato quindi che ‘Con’ è un percorso “semplice, aperto, inclusivo”, rivolgendo “un invito a tutti coloro che intendono essere parte attiva nel dibattito che porterà alle regionali 2020”.

