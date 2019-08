La SIM C5 Manfredonia nel girone C DI A2

Sono stati diramati dalla Divisione Calcio a 5, gli organici e la composizione dei gironi della prossima Serie A2 di calcio a 5, per la stagione 2019/2020.

La Sim C5 Manfredonia è stata inclusa, per la prima volta nella sua storia in A2 , nel girone C (seconda serie nazionale), del campionato composto da 14 compagini, che avrà inizio il prossimo 28 settembre. Un girone alquanto duro, che comprende 6 squadre pugliesi, 1 molisana, 3 siciliane e 4 calabresi.

Questo nel dettaglio il girone C:

A.S.D Atletico Cassano

A.S. Barletta Calcio a 5

A.S.D. Real Rogit

Pol. D.Sammichele

A.S.D. Virtus Rutigliano.

A.S.D. Magic Crati

A.S.D. SIM c.5 Manfredonia

A.S. Futsal Polistena C5

A.S.D. CLN Cus Molise

A.S.D. Cataforio C5 R.C.

A.S.D. Futsal Bisceglie 1990

Pol. Real Cefalù A.S.D

A.S.D. Futsal Regalbuto

A.S.D. Assoporto Melilli.

Saranno promosse in serie A le squadre vincenti i rispettivi gironi e le vincenti i playoff, a cui accederanno otto squadre( le seconde classificate, le terze classificate e le due migliori quarte classificate dei tre Gironi).

Retrocederanno in serie B complessivamente 9 squadre.

I calendari della serie A2 saranno resi noti il 15 agosto sul sito della Divisione Calcio a 5.

Area Comunicazione Asd Manfredonia C5.