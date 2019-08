Dal 28 agosto al 1° settembre appuntamento con la X edizione della mostra Diomedes

Venti gli artisti provenienti da tutta Italia che a Manfredonia pa rteciperanno alla mostra collettiva nazionale di pittura nello splendido scenario del chiostro di palazzo San Domenico.

Sono venti gli artisti provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla mostra collettiva nazionale di pittura “Diomedes” che avrà luogo a Manfredonia dal 28 agosto al 1 settembrenell’incantevole chiostro di palazzo San Domenico.

La mostra Diomedes, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Diomedes di cui è presidente l’infaticabile ed ecletticoVittorio D’Ambrosio,compie quest’anno10 anni: un’importante tappa per un evento che crea un affascinante connubio tra arte e bellezza, che quando si uniscono divengono un potente strumento di comunicazione universale di emozioni.

Quest’anno la mostra ha tema libero, ma come spesso accaduto negli ultimi anni, gli artisti partecipanti traggono sovente ispirazione dal territorio dauno, regalando a tutti i visitatori colori e meraviglie della nostra terra.

Gli artisti, talenti emergenti e maestri forti di esperienze espositive nazionali ed internazionali, proporranno al pubblico opere realizzate ad hoc per la collettiva Diomedes con tecniche diverse. Tra loro: la tarantina Carmen Manco, che si è aggiudicata il primo posto nelle edizioni numero otto e novedella collettiva Diomedes e nel 2018 ha ricevuto il Premio Arte Milano dal critico Vittorio Sgarbi; Nicola De Benedictisdi Cislago (VA) che pochi mesi fa si è aggiudicato il primo premio a Donoratico (Li) con l’opera ‘Colline innevate’, “per aver proposto una pittura incisiva e consapevole basata su colori contemporanei che danno vita ad una composizione sensibile e accattivante”; Giuseppe Pelosidi Avellino, vincitore del 29° Premio nazionale di Pittura estemporanea che si è svolta in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovannello in Molise.

E ancora: Antonio Altieri, artista campano amante dei paesaggi; l’artista di Capitanata Graziapia Cocomazzi; Michela Cassadi Manfredonia; Antonio Civitaresedi Canosa Sannita (CH); Lorenzo Colecchiadi Foggia; Antonio ed Ercole Fortebracciodi Vibo Valentia; Costantino Gattidi Lucera; Bruno Ignotodi Divignano (NO); Domenico Inginodi Serino (AV); Michele Loconsoledi Bari; Gianni Magliodi Mercogliano (AV); Francesco Mangialardidi Mileto (VV); Carmine A. Mazzialedi Campobasso; Marco Pacedi Teramo; Maria Giovanna Pisillidi Amendolara (CS); Alberto Silvestrisdi Acquaviva delle Fonti (BA).

La mostra, che sarà inaugurata mercoledì 28 agosto 2019alle ore 19.00, in questa X edizione è presieduta per il secondo anno consecutivo dalla giornalista sipontina Maria Teresa Valente.

La collettiva Diomedes resterà aperta e fruibile ai visitatori fino al 1° settembre, tutti i giorni, dalle ore 19 alle 24.

***Ufficio Stampa Diomedes