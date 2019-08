L’ASD Canottaggio Delfino Manfredonia ai Tesori del Mediterraneo 2019

Un equipaggio Sipontino ha partecipato alla XIV Edizione della splendida kermesse organizzata dalla Associazione Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria.

I patron del format Natalia Spanò e Paolo Catalano sicuramente avevano le idee chiare quando 14 anni or sono hanno deciso d’intraprendere un percorso, sicuramente unico nel suo genere, che gli avrebbe spalancato le porte dell’Olimpo negli eventi turistici più accreditati nella città di Reggio Calabria.

Nella loro visione di spettacolo hanno creato uno staff serio e professionale come il regista Roberto Vecchi, Carlo Arnese, Mimmo Carbone, Giuseppe Catalano e tanti altri come Roberta, Alessandra, Martina, insomma un gruppo collaudato altamente qualificato.

I Tesori del Mediterraneo è un contenitore di bellezza, Sport, Cultura, Turismo che riesce a coinvolgere totalmente quanti hanno avuto la possibilità di assistere, ed i numeri registrati sono molto alti più di 150 mila contatti sulle pagine social.

La Venere del Mediterraneo, Il premio Afrodite, il Premio Zeus, il premio letterario di Apolo, tanti i riconoscimenti consegnati e lo sport, con La Regata del Mediterraneo, dove equipaggi provenienti da tutto il Paese si contendono la vittoria su imbarcazioni originali in stile ellenico nel bellissimo scenario naturale dello Stretto di Messina.

L’equipaggio sipontino composto da il capo barca Antonio Marinaro, Claudio Murgo, Antonio Moretti, Michele Marinaro, Pasquale Murgo si sono allenati per percorrere i 540m circa del percorso nel migliore dei modi, ma si sono trovati veramente nell’Olimpo.

La presenza di atleti campioni del Mondo, atleti Olimpici del canottaggio, ha decisamente reso unica la partecipazione. “Abbiamo percorso il tratto gara in 6.28, un risultato importante che ci onora. Siamo alla nostra prima gara in questa disciplina ma cercheremo di migliorarci. Viviamo in una città dove questo sport non esiste e come pionieri cerchiamo di divulgarlo, commenta Murgo Claudio rematore di prua dx, La Regata del Mediterraneo è stata una esperienza bellissima, erano presenti grandi nomi di questo sport, ci siamo confrontati con atleti di 12 equipaggi, scambiato consigli, abbiamo conosciuto persone splendide, atleti olimpici, campioni del Mondo che umilmente si sono messi a disposizione regalando consigli senza remore a chi non era esperto, come noi. Un evento sportivo dove gli equipaggi partecipavano spontaneamente ad una gara parallela, quella del Fair Play, cosa molto difficile da trovare in altre situazioni simili. Voglio spendere due parole alla organizzazione, veramente grandi!, sempre disponibili, sempre vicini per qualsiasi cosa, perfetti, interagivano con noi con l’umiltà di chi è cosciente delle sue enormi potenzialità, ma resta in continuo contatto con la realtà. Veramente un grazie per la bellissima esperienza.

L’ASD Canottaggio Delfino Manfredonia svolge la sua attività in collaborazione con il Centro Velico Gargano di Manfredonia presente presso il molo di Ponente, un rapporto di fiducia e stima che si è consolidato nel tempo grazie alla passione per tutti gli sport legati al mare da parte del consiglio direttivo e dei soci tutti del CVG. La partecipazione ai Tesori del Mediterraneo è stata possibile grazie al progetto “Sport e Mare” realizzato con la collaborazione con la FIC Puglia e Basilicata ed il finanziamento dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport.