Questa sera a Manfredonia la XXVII edizione del Premio Re Manfredi edizione 2019

Riconnettere il territorio ai propri protagonisti, promuovere e sostenere gli attori dello sviluppo del territorio per valorizzarne le qualità e le azioni e rimetterle in circolo. Riconoscere chi da sempre si batte e lavora per il territorio per amplificarne le azioni e le voci, perché le idee camminano sulle gambe degli uomini, e senza uomini non ci sono idee. Questo il senso del “Festival delle Terre d’Acqua 2019”, nella tre giorni di eventi (26-27-28 agosto 2019) promosse dalla “Fondazione Re Manfredi” (in collaborazione con il Gal DaunOfantino e con il patrocinio di Comune di Manfredonia, Regione Puglia, Aret PugliaPromozione, ConfCommercio Foggia) che contiene anche il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi, giunto alla sua XXVIII edizione.

Questa sera la serata conclusiva, mercoledì 28 agosto, c/o Piazza Falcone e Borsellino, la cerimonia spettacolo della “XXVIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”.

I premiati di quest’anno:

Andrea Prencipe, Rettore della Luiss Guido Carli (Premio Speciale Città di Manfredonia);

BCC San Giovanni Rotondo (Economia);

Franscesco Schittulli, Presidente Nazionale Lilt (ricerca scientifica e salute);

Luciana Delle Donne, Fondatrice e Ceo di “Officina Creativa – Made in Carcere” (innovazione sociale e legalità);

Enzo Muscia, Ceo A Novo Italia srl (imprenditoria);

Eugenia Isetti, Istituto italiano di Archeologia Sperimentale di Genova, studiosa del sito archeologico di “Grotta Scaloria” (tutela e valorizzazione del territorio);

Alberto Cazzella, Università La Sapienza, studioso del sito archeologico “Coppa Navigata” (tutela e valorizzazione del territorio);

Giovanni Tricarico, storico patron del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi (Promozione della cultura e del territorio);

Vincenzo D’Onofrio, storico Console del TCI (tutela e valorizzazione del territorio);

Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente Anci (politiche culturali e turistiche);

Lucia Scarabino, ballerina professionista del corpo di ballo dell’Orchestra Popolare de “La Notte della Taranta” “La Notte della Taranta” (danza);

Fabio Porreca, Ceo Svicom (commercio e sviluppo del territorio);

Lucio Mele & Pescaria (innovazione d’impresa e marketing);

Dino Abbrescia, Attore (cinema);

Fabio Troiano, Attore e Direttore artistico del “Teatro Curci” di Barletta (spettacolo).

Conducono la serata Roberta Morise e Vincenzo De Michele. Ospiti il cantante Riccardo Fogli e l’attore comico Gianni Ciardo.