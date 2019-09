Primo trofeo di Pesca Sportiva “Pesca senza Frontiere”

Il Primo trofeo di Pesca Sportiva organizzato del Comitato Territoriale UISP di Manfredonia fa BOOM!!!!! Il Primo trofeo di Pesca Sportiva organizzato del Comitato Territoriale UISP di Manfredonia fa BOOM!!!!!

Oltre 40 partecipanti divisi in 2 categorie – Tecnica Libera e Tecnica Sportiva, si sono sfidati, con temperatura bollente, in più di 3 ore di attività dando il meglio di loro per aggiudicarsi il Primo trofeo UISP di questa disciplina. Nonostante il torrido caldo a fine gara i partecipanti sono soddisfatti per aver svolto la loro amata Attività in una Location bellissima(sogno per tutti i praticanti di pesca sportiva) quale IL PORTO TURISTICO – MARINA DEL GARGANO.

I vincitori:

Categoria Tecnica Libera

1° Classificato ESPOSTO GIUSEPPE con 2.140 Gr. di pescato;

2° Classificato DE MEO Donato con 730 Gr. di pescato;

3° Classificato ZINO Salvatore con 720 Gr. di pescato.

Categoria Tecnica Spinning:

1° Classificato SCIRPOLI Francesco.

Per la manifestazione il Presidente del Comitato, Orazio FALCONE, ringrazia la MARINA DEL GARGANO – PORTO TURISTICO DI MANFREDONIA che ci ha permesso di svolgere l’ennesima manifestazione, dopo DANZA PUGLIA il 29 Giugno, nella sua meravigliosa Location; ringrazia il GAL DAUNOFANTINO, organizzatore della Festa Patronale per aver concesso l’inserimento della manifestazione nel programma della stessa; il BAR/RISTORANTE FLAMINGO per la logistica; ringrazia l’attività commerciale PUNTO MARE per il supporto organizzativo, ringrazia tutto lo staff operativo del Comitato sempre pronto a sacrifici nonostante il periodo di festa e il fotografo Antonio CALVANO per le sue bellissime foto.

Il Comitato da l’appuntamento a presto per il prossimo evento di questo genere.