Questa sera a Monte Sant’angelo la conferenza stampa di presentazione del “9° Rally Porta del Gargano”

Sarà presento questa sera (lunedì 2 settembre), a Monte Sant’Angelo, il “9° Rally Porta del Porta del Gargano”ed il “4° Rally Historic Porta del Gargano” in programma il 7 ed 8 settembre tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata che si annunciano avvincenti e con importanti novità.

La manifestazione organizzata dall’Asd “Piloti Sipontini” (con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comuni di Manfredonia – Mattinata – Monte Sant’Angelo, Coni e Aci Foggia), con le sue peculiari Prove Speciali immerse in panorami unici e mozzafiato, è ormai un cult del circuito nazionale, tra le gare più attese da team e piloti pronti a sfidarsi con i loro bolidi, sul fil dei secondi dei cronometri, per conquistare l’ambita vittoria ed il campionato. Infatti, il 9° “Rally Porta del Gargano” è valido per la Coppa Rally Zona 7.

Alla conferenza stampa (la cui diretta streaming sarà curata da “Matti per le Corse”), che si svolgerà in Piazza della Libertà alle ore 18 (in caso di meteo sfavorevole ci si sposterà presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale)interverranno, oltre ai referenti dell’AsD “Piloti Sipontini”: Pierpaolo D’Arienzo (sindaco di Monte Sant’Angelo), Giandiego Gatta (Vice Presidente del Consiglio della Regione Puglia), Domenico Di Molfetta (delegato provinciale del Coni Puglia), Michele Fusilli (Vicesindaco del Comune di Monte Sant’Angelo), Rosa Palomba (Assessore al Turismo ed alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo), Raimondo Ursitti (Presidente Aci Foggia), Pasquale Elia (Direttore Aci Foggia), Ennio Nocera (storico pilota di rally) da sempre presente con il “Premio Fair Play”.

Inoltre, nella zona antistante agli spazi in cui si svolgerà la conferenza stampa (moderata da Matteo Perillo), saranno presenti in esposizione vetture da competizione della concessionaria “L.I. Cars” e “Gruppo Marino Concessionarie”. L’invito è esteso a tutti gli appassionati e possessori di simili modelli di autovetture che, così, avranno l’occasione di far ammirare i propri bolidi.

Come nelle ultime edizioni nella due giorni di gara, presso la rotonda di Viale Miramare, ci sarà il divertentissimo “Trofeo dei Bambini” targato Li Bergolis Pneumatici. L’evento rivolto ai più piccoli si propone di promuovere l’educazione civica e la sicurezza stradale, insegnando ai bambini il rispetto delle regole stradali di base attraverso il gioco ed una sana competizione. Tutti i partecipanti riceveranno premi e gadgets omaggio.

Il “9° Rally Porta del Gargano” e il “4° Rally Historic Porta del Gargano” rientrano nel programma MSA Summer Festival 2019, il cartellone di eventi estivi nella città dei due siti UNESCO (seguici ed interagisci sui social utilizzando gli hashtag #weareinpuglia #lacittàdeisitiunesco #summerfestivalMSA e taggando @Comune di Monte Sant’Angelo @infopointMonteSantAngelo).

Matteo Palumbo – Ufficio Stampa e comunicazione “9° Rally Porta del Gargano”