Sabato 7 settembre la regata “Daunia Cup” Lions

Prenderà avvio il 7 settembre 2019, alle ore 8,30, la 5^ edizione della Regata Velica

DAUNIA CUP LIONS CHALLENGE TROPHY, nelle acque del golfo di Manfredonia sul percorso Manfredonia – Mattinata.

Sabato scorso in conferenza stampa con la Lega Navale di Manfredonia, e in concomitanza con la presentazione della più famosa regata del gargano, la “Pizzomunno Cup”, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, è stata presentata anche la Regata di Beneficenza dei Lions.

Per i Lions, presenti l’Ing. Salvatore Guglielmi, Coordinatore per i Lions Pugliesi delle attività legate al mare, e il Dr. Lamberto Perulli, Coordinatore attività sportive dei Lions pugliesi.

Hanno tenuto a evidenziare che Il ricavato della regata, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto in beneficenza alla L.C.I.F. Lions Club International Foundation ( http://www.lcif.org/IT) per la realizzazione dei progetti umanitari internazionali “SIGHT FIRST”- “SIGHT FOR KIDS” che hanno come obiettivo la prevenzione dei problemi della vista nei bambini.

La Regata è inserita nel calendario ufficiale FIV Federazione Italiana Vela, zona VIII, Puglia.

Anche quest’anno la regata è inserita nel circuito GSG Grande Slam del Gargano (www.regatedelgargano.it/daunia-cup/inforegata-dauniacup/), e prevede la partecipazione di barche da tutta la puglia settentrionale ed anche da fuori regione.

Il comitato organizzatore è composto dal LIONS CLUB MANFREDONIA HOST, Presidente Dr.ssa Fanny Garzia, e referente Ing. Salvatore Guglielmi, il LIONS CLUB FOGGIA “U. Giordano”, Presidente Avv. Mara Cerisano, e referente Dr. Alessandro D’Ambrosio, e la LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Manfredonia, Presidente Prof. Luigi Olivieri, consigliere agli sport Dr. Massimo Tringale.

Nella serata, alle ore 19:00, la cerimonia di premiazione presso la sede di Viale Miramare della Lega Navale.