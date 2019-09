Lions Daunia Cup Challenge Trophy…Manfredonia a gonfie vele

Sabato 7 settembre 2019, una fantastica giornata di amicizia, sport, vela, vento e.. sinergie tra le associazioni che promuovono il sociale e la socialità.

5° edizione della DAUNIA CUP LIONS CHALLENGE Trofhy, nelle acque del golfo di Manfredonia sul percorso Manfredonia – Mattinata.

La manifestazione organizzata congiuntamente dal Lions Club Manfredonia Host, dal Lions Club Foggia U. Giordano, e dalla Lega Navale di Manfredonia, che in questi ultimi mesi sta andando a gonfie vele.

Breafing con gli equipaggi alle ore 08:30. Armate le barche, strutturati gli equipaggi si parte alle 09:30. Si inizia con poco vento ma le imbarcazioni sfruttano ogni soffio per far gonfiare le vele. Una regata di 10 miglia che unirà Manfredonia con Mattinata. Nel pomeriggio, il mare di Mattinata è protagonista della seconda edizione della “Coppa Monsignore”: una regata su boe in una delle baie più belle del Gargano. Il ricavato della regata, sarà devoluto in beneficenza alla L.C.I.F. Lions Club International Foundation ( http://www.lcif.org/IT) per la realizzazione dei progetti umanitari internazionali “SIGHT FIRST”- “SIGHT FOR KIDS” che hanno come obiettivo la prevenzione dei problemi della vista nei bambini.

Tutti vincitori in questa competizione con finalità sociali. Si è distinta la Rats on Fire della Lega Navale di Manfredonia, con un equipaggio giovanissimo che a bordo ha ospitato Gigi Masturzo, skipper tattico campione del mondo che ha disegnato rotte allucinanti.

La Regata è inserita nel calendario ufficiale FIV Federazione Italiana Vela, zona VIII, Puglia.

Anche quest’anno la regata è inserita nel circuito GSG Grande Slam del Gargano (www.regatedelgargano.it/daunia-cup/inforegata-dauniacup/), e prevede la partecipazione di barche da tutta la puglia settentrionale ed anche da fuori regione.

La bellissima giornata settembrina che ha offerto il giusto sole ed un vento perfetto si è conclusa con la cerimonia di premiazione presso la sede sportiva di Viale Miramare della Lega Navale di Manfredonia.

L’appuntamento è con la Pizzomunno Cup dal 13 al 15 settembre. La città è attesa in riva al mare per accogliere gli equipaggi che arriveranno da tutta Italia.

Manfredonia a gonfie vele…

Raffaele di Sabato

Foto di Antonio Ciuffreda

Foto Raffaele di Sabato