La sveglia è suonata! Magliette bianche per la salute!

Alle ore 16:00 di ieri 14 settembre la sveglia è suonata a Manfredonia. Diverse associazioni si sono date appuntamento in piazza del Popolo per poter partecipare ad un’iniziativa nazionale intitolata “3 ore per la salute”, organizzata in diverse città SIN (Siti di interesse Nazionale). In Puglia le città aderenti alla manifestazione ideata dall’Associazione Magliette Bianche di Livorno sono state Manfredonia e Taranto. Lo scopo quello di richiedere, indossando una semplice maglietta bianca, da sempre colore per antonomasia di purezza e pulizia, una bonifica vera e partecipata. Questo il focus affrontato dalle varie associazioni. Manfredonia rientra infatti nei Siti SIN a causa dei danni procurati dall’industria Ex Enichem, ubicata nei pressi della piana di Macchia. I dati rivelano come la bonifica di quel territorio sia stata realizzata solamente al 18%. Nel frattempo dal 1976 gli inquinanti hanno raggiunto i 17-18 m di profondità e stanno per invadere la falda acquifera. Le conseguenze sono tutt’ora evidenti. Dal 26 settembre 1976, data emblematica, data simbolo della fuoriuscita di arsenico in città, sono aumentati i casi di malattie cardiovascolari, tumori al polmone e malattie congenite. E’ per questo che diviene necessario ed urgente mobilitarsi. Dare una sveglia alle nostre coscienze nella costruzione di una cittadinanza attiva. L’invito è rivolto anche e soprattutto alle nuove generazioni, le quali sulle “spalle dei giganti” (coloro che da più di 40 anni lottano per la salute) potranno guardare più lontano nella ricerca di buone prassi nell’ottica dell’educazione alla sostenibilità.

Angela la Torre