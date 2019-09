Valoridicarta Spa: domani Emiliano a Foggia con premier Conte

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, domani venerdì 21 alle ore 15.00 sarà a Foggia con il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nello stabilimento del Poligrafico e Zecca dello Stato in viale Leone XIII, 333 per la inaugurazione di Valoridicarta Spa, la nuova società accreditata dalla BCE per la produzione di carte speciali di sicuezza. I saluti di benvenuto saranno di Paolo Aielli, ammnistratore delegato di Valoridicarta e Francesco Nicolò, presidente di Valoridicarta. Gli interventi saranno di Fabio Panetta, direttore generale della Banca d’Italia e di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri.

