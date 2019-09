Servizio Civile Universale. Bando selezione progetto G.I.S.A. – Giovani Innovatori per la Salvaguardia Ambientale

È aperto il bando per la selezione di n. 39.646 Volontari per il Servizio Civile. C’è tempo fino a giovedì 10 ottobre 2019 (scad. ore 14.00) per presentare la propria candidatura.

Patto Consulting Impresa Sociale è presente con il progetto G.I.S.A. – Giovani Innovatori per la Salvaguardia Ambientale.

Il progetto G.I.S.A. prevede n. 4 Volontari. E’ prevista n.1 riserva (bassa scolarità).

Sono partner di progetto: Ente Parco Nazionale del Gargano; Comune di Manfredonia, Distretto Produttivo per l’Ambiente ed il Riutilizzo – Puglia; I. I.S.S. Notarangelo – Rosati; Confat; ConfGuide; Ass. Dauniatur; Gal Meridaunia; Gal Dauniarurale 2020; soc. coop. Prometeus; Coordinamento Provinciale Protezione Civile

Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, nella sezione “Selezione volontari SC” ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Per visionare i progetti consultare il sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

ATTENZIONE:

la domanda si fa solamente ONLINE ed è necessario avere lo SPID

Per informazioni e dettagli del progetto G.I.S.A. :

Sabrina De Nicola 392/2699933

Lunedì, Mercoledì (dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

Martedì, Giovedi (dalle ore 16.00 alle ore 19.00)

serviziocivile@pattoconsulting.it info@pattoconsulting.it ,

www.pattoconsulting.it