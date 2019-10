La SIM Manfredonia c5 comincia bene la sua stagione in serie A

Non è cominciata male la prima stagione della Sim Manfredonia c5 nella seconda serie nazionale, la serie A2. Tre gare casalinghe, la seconda giocata al PalaScaloria per l’indisponibilità dell’impianto del Barletta, hanno dato quattro punti alla squadra di Monsignori che ha impattato con il forte Cassano, all’esordio, ha battuto di misura il Barletta e ha perso, senza troppo demeritare, contro Rutigliano. Al di là dei punti in classifica quello che più ha convinto i tanti tifosi è la personalità e la facilità con cui la squadra, costruita dal DS Carmelo Mendola, ha saputo ambientarsi in un campionato difficile che la società disputa per la prima volta nella sua ventennale storia. Buono anche l’inserimento dei nuovi, già a loro agio al PalaScaloria e soprattutto, a buon punto con i dettami tattici del mister perugino. Ganzetti, Riontino, già a segno, hanno mostrato tecnica e, specialmente il primo, notevole forza fisica, necessaria in questa categoria. Non sono più una sorpresa i manfredoniani Murgo, La Torre, con minutaggi da titolari e spesso decisivi. A confermare il già buono stato di salute della squadra, è arrivata la buona prestazione ad Ancona in Coppa Italia: nonostante la eliminazione ai calci di rigore, Boutabouzy & C. sono andati in doppio vantaggio, con Murgo e Ganzetti, e dopo il discusso pari dei marchigiani, ai tempi supplementari, hanno schiacciato nella loro metà campo i locali mancando della importanti occasioni per andare in vantaggio. Sabato la prima trasferta da cadetteria Sim Manfredonia c5. Cataforio è una società calabrese che disputa le sue gare al “Pala Mazzetto” di Reggio Calabria; ha vinto in casa con Sammichele e perso a Cosenza e Regalbuto, in Sicilia. Lo scorso anno la squadra di Monsignori fu a lungo imbattuta in trasferta grazie all’organizzata fase difensiva, questa potrebbe essere l’arma in più per non tornare a mani vuote dalla Calabria.

Antonio Baldassarre