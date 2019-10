Una marea rosa per la sensibilizzazione della prevenzione del tumore al seno (FOTO & VIDEO)

Anche Manfredonia ha dato il suo contributo alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, perché la prevenzione è l’arma più potente che hanno le donne per proteggersi da questo brutto male. Grazie alla prevenzione che permette diagnosi precoci non si muore quasi più di tumore al seno e questo è anche merito della sensibilizzazione che vede protagonista il mese di ottobre.

Con la Camminata in Rosa, svoltasi questa mattina, Manfredonia è giunta alla terza edizione di questa importante iniziativa. Molte attività commerciali, imprenditori e associazioni hanno dato il loro contributo affinché il messaggio potesse arrivare forte e chiaro a tutti, e questa mattina una marea di magliette rosa ha invaso pacificamente il lungomare e corso Manfredi.

1800 le magliette rosa distribuite, ma i partecipanti erano molti, molti di più. Donne, uomini, bambini, perfino neonati hanno sfilato in questo allegro corteo che si è ritrovato in piazzale Diomede a far volare centinaia di palloncini rosa, i primi due sono stati dedicati a Giuseppina Salvemini e Antonio De Cristofaro, i coniugi deceduti ieri in un tragico incidente, a seguire ognuno ha liberato un palloncino. Un momento emozionante che ha riportato alla mente tutte le nostre amiche e tutte le donne che hanno combattuto contro questo male ma non ce l’hanno fatta. Una forte emozione anche per tutte coloro che invece ce l’hanno fatta e che erano lì a cantare a squarciagola: “Io sono ancora qua! Eh già, eh già!“.

Un grande successo per la UISP di Manfredonia, organizzatrice di tutto l’evento, prima in Puglia a portare avanti questa iniziativa e seconda solo a Venezia in tutta Italia. Grande la soddisfazione di Antonietta D’Anzeris, consigliere nazionale UISP, e Orazio Falcone, presidente del Comitato Territoriale UISP di Manfredonia che tanto si sono spesi per tutta l’organizzazione.

E noi tutte li ringraziamo per il loro impegno in una così nobile causa e speriamo davvero che tutto questo rosa positivo contagi la nostra città perché ora, come non mai, ne ha davvero tanto bisogno!!

Mariantonietta Di Sabato

Intervista ad Antonietta D’Anzeris di Mariantonietta Di Sabato

Intervista a Orazio Falcone di Antonio Baldassarre

Foto Pasquale Di Bari

Foto Francesco Armillotta