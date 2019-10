Occhi puntati su Manfredonia: su Telenorba domani sera focus de “Il Graffio” dedicato allo scioglimento del comune sipontino

La Puglia negli ultimi anni è stata tra le regioni in cui si è registrato il maggior numero di scioglimenti di consigli comunali, ultimo quello al governo della città di Manfredonia. Quali sono stati i motivi che hanno portato a tali decisioni e cosa rispondono gli amministratori locali sipontini che sono stati al governo di una città che adesso si trova a vivere in serie difficoltà amministrative ed economiche? Di questo si parlerà domani sera a “Il Graffio”, il programma condotto da Enzo Magistà, in onda alle 23.30 su Telenorba e su TG Norba 24, visibile in tutta Italia.

redazione manfredonianews.it