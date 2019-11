Primo seminario di studio “IL REGNO DEI FUNGHI“

Grande partecipazione per il I seminario di studio “IL REGNO DEI FUNGHI“ tenutosi il 5 Novembre 2019 presso l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Manfredonia, organizzato dall’associazione Unione Micologica Italiana Gruppi di ricerca Micologica Puglia con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Manfredonia. L’obiettivo è quello di promuovere nei ragazzi nuove sensibilità in campo naturalistico, ecologico e micologico, favorire attività formative, didattiche, di studio, ricerca e di educazione ambientale e sanitaria nelle scuole, oltre che di sostenere gli insegnanti nel fornire alle giovani generazioni nuove metodologie per conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui vivono, per una cittadinanza attiva, responsabile e sostenibile, suffragati da un apprendimento significativo. Con il saluto iniziale del Vicepresidente del Consiglio della Regione Puglia, Giandiego Gatta, già presidente del Parco Nazionale del Gargano, si è rimarcata l’importanza pedagogica e culturale della educazione ambientale e del ruolo che la scuola può svolgere in questo campo, coinvolgendo i bambini attraverso nuove metodologie didattiche. I bambini, sensibili ai temi dell’ecologia e dell’ambiente, non disgiunti da una migliore conoscenza del proprio territorio, saranno cittadini responsabili del domani, costruttori di una migliore qualità della vita per la comunità di cui faranno parte. L’evento ha visto la partecipazione del dott. Luigi Urbano (direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG), che ha messo in evidenza la bellezza delle nostre TERRE, illustrando come il Gargano, in particolare, possa essere fonte di grandi potenzialità e progetti e spiegando l’importanza, in campo ecologico e micologico, di una buona educazione ambientale e sanitaria rivolta ai giovani.

L’associazione Unione Micologica Italiana Gruppi di Ricerca Micologica Puglia ringrazia la collaborazione dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Manfredonia. Grazie agli alunni e ai loro genitori per la qualità dell’impegno e la partecipazione mostrata. Un ringraziamento va a tutte le maestre che hanno reso possibile questo evento. Infine, un particolare ringraziamento va al Dirigente scolastico Filippo Quitadamo per il supporto e la preziosa collaborazione offerta in ogni fase dell’evento. Il Ds, rivolgendosi agli alunni ha sottolineato che:  La Scuola, in quanto Comunità Educante, ha il compito di educare attraverso l’istruzione (servizio alla Persona);  Il processo di apprendimento-insegnamento deve essere attivo, significativo, costruttivo e collaborativo, avendo come baricentro l’alunno da servire come persona nella sua crescita globale (cognitiva, conativa, emotiva, sociale);  Gli alunni, in quanto persone, possono essere strumento di educazione per gli adulti che a volte o spesso sono dei perduti, incapaci di educare, ma che attraverso i bambini possono vedere l’alba della rigenerazione e della rinascita dagli errori che li abitano. Pertanto, educando gli altri educhiamo noi stessi a cambiare atteggiamento, cultura ed essere dei perduti-ritrovati, rinvenendo le ragioni della fratellanza non biologica che è il tessuto connettivo di una Comunità inclinata alla reciprocità e al rispetto della biodiversità e della Natura, prima educatrice, ricca di insegnamenti per l’uomo da educare in modo permanente all’umanità, per non essere straniero dell’educazione interrogata sempre dalla fragilità.