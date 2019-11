Basket Angel Manfredonia, fame di vittoria al PalaScaloria

È di nuovo tempo di basket al PalaScaloria, dove torna di scena la C Gold Puglia. Settima giornata di andata per la Silac Angel Manfredonia che affronta il Basket Francavilla 1963 allenato da coach Antonio Alba e nel quale gioca la ‘vecchia’ conoscenza Angelo Prete. Un match dalle molte insidie quello di domani sera, da giocare con la consapevolezza di due punti pesanti in palio. Si affronteranno due team poco avvezzi alle parti basse della classifica e pertanto affamati di vittorie importanti e decisivi riscatti. La settimana è trascorsa tranquilla, nonostante il brutto ricordo della beffa di Mola di Bari. Allenamenti intensi hanno scandito le giornate, insieme alla ferma volontà di sistemare ancora quei particolari che ancora non girano a dovere sul piano tecnico. Non deve illudere la posizione in classifica del’avversario di questa sera, il Basket Francavilla 1963 è squadra organizzata e temibile. Per vincere occorrerà tutta la determinazione di cui siamo capaci e il calore del pubblico sugli spalti.

Roberto Malpede commenta così il match: “ Sarà una partita difficilissima. In questa settimana con Coach De Florio abbiamo preparato la partita e ci siamo allenati intensamente. Francavilla è una squadra da non sottovalutare. La posizione in classifica trae in inganno, perché se la sono sempre giocata fino in fondo con tutti gli avversari incontrati finora. Tanti i punti di forza di questa squadra, con Murolo principale fonte di gioco e gli esterni che corrono molto in contropiede e sono precisi dalla linea dei 3 punti. Sarà una gara molto combattuta, ma noi siamo decisi a continuare la striscia positiva in casa. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico, il nostro prezioso sesto uomo ”.

Palla a due: Domenica 17 novembre | ore 19:00

Arbitri: Giuseppe Russo di Brindisi e Angelo Paradiso di Santeramo in Colle (BA).