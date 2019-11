Sisecam, Campo: “Le unità impiegate saranno 161 con persone che avranno lavoro in un impianto dato per morto”

Chiariamo ogni equivoco, a partire da quelli montati ad arte: la Sisecam impiegherà 161 unità nell’impianto ex Manfredonia Vetro.

Sono gli ex dipendenti del gruppo Sangalli, che il lavoro lo avevano perso a seguito della chiusura dello stabilimento, e quanti altri saranno necessari a garantire il ciclo produttivo così come definito nel progetto co-finanziato dalla Regione Puglia.

Quindi, 161 persone hanno ritrovato o troveranno il lavoro in un impianto che in tanti si sono affrettati a dare per morto.

Come ho dichiarato ieri e ribadisco oggi: la Sisecam di Manfredonia può operare a pieno regime, offrire opportunità di lavoro stabile e qualificato a 161 donne e uomini, attivare un indotto economico importante nel territorio.