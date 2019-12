Piano Casa, Campo e Lacarra: “Auspicabile una rapida ricomposizione delle posizioni in Consiglio regionale”

Dichiarazione congiunta del presidente del Gruppo Partito Democratico in Consiglio regionale, Paolo Campo, e del segretario regionle del Pd, Marco Lacarra.

“Il Piano casa rappresenta uno strumento importante per garantire interventi edilizi sul costruito che consentano a nevralgici settori dell’economia regionale di avere un impulso in un momento di difficoltà.

Tuttavia, non si può sottrarre ai Comuni la piena potestà sulla disciplina e la governance del territorio che sono elementi essenziali per la pianificazione urbanistica.

Auspichiamo, pertanto, una rapida ricomposizione delle posizioni in campo per non offrire spazi a un’opposizione che non aspetta altro che piccoli incidenti di percorso per sbandierare lacerazione che altro non sono che pluralità dialettica del tutto normale in questioni strategiche”.

L’Ufficio Stampa

Gruppo Pd Consiglio Puglia