Incontro informativo : “i giovani e la sicurezza stradale” a cura del Lions  Club Manfredonia Host

Anche quest’anno, il LIONS Club MANFREDONIA Host, ha organizzato un incontro informativo con i giovani sul tema della sicurezza stradale presso il Polo Tecnologico “Rotundi-Fermi-Euclide” (ex Istituti: Nautico, Industriale, Geometri), nella mattinata di Sabato 30 novembre 2019, coinvolgendo tutte le classi del terzo anno. L’attività ha visto protagonisti per i Lions l’Ing. Salvatore GUGLIELMI, e l’Ing. Antonio Cutruzzolà, Presidente Comitato Distrettuale “Sicurezza Stradale”, mentre per il Ministero dei trasporti – Direzione Territoriale Sud (Motorizzazione Civile Bari) il Dr. Luigi Colangiuli. I drammatici dati statistici relativi agli incidenti stradali sono ormai ben noti, e sensibilizzare coloro che si avvicinano, per la prima volta, al mondo della guida, con l’obiettivo di evitare le “tragedie della strada”, è diventata una missione di carattere sociale e morale. Per sviluppare tale attività i Lions hanno deciso di svolgere un ruolo attivo ed operativo, con un progetto di servizio, a carattere nazionale, che si concretizza soprattutto con seminari da svolgere nelle scuole, e che prevede il sostegno ed un’azione coordinata di qualificati soci Lions, con gli istruttori del Ministero dei Trasporti, a seguito di un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale. L’ambito scolastico rappresenta, il luogo ideale dove dialogare con tutti i giovani, cercando di creare e rafforzare un’adeguata cultura sulla sicurezza stradale, con la dirigenza scolastica che ha apprezzato molto l’iniziativa, come pure i docenti e gli studenti, ed auspicato che questa attività continui ad essere un regolare appuntamento annuale.

Condividi l'articolo o Stampalo!