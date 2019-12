A Foggia la tappa pugliese del Road Show di Fiera Verona. Appuntamento giovedì 12 dicembre in Camera di Commercio

Un confronto a più voci sulle opportunità di specializzazione delle produzioni, sostenibilità ambientale e redditività dell’impresa agricola: è questo il format scelto per la tappa pugliese del Road Show di Fiera Agricola Verona in programma a Foggia la mattina di giovedì 12 dicembre in Camera di Commercio.

Nell’Auditorium della Cittadella dell’Economia, con inizio alle 10,30 si confronteranno su questi temi i presidenti provinciali di tutte le associazioni agricole: Giuseppe De Filippo di Coldiretti, Filippo Schiavone di Confagricoltura, Michele Ferrandino di Cia, oltre a Giorgio Mercuri, presidente nazionale di Fedagri. Previsti anche gli interventi del presidente della Provincia, Nicola Gatta, dell’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese e del presidente della Camera di Commercio di Foggia, Fabio Porreca. Nel corso della mattinata, coordinato da Giuseppe Savino di VàZapp’, anche la testimonianza di quattro esperienze aziendali innovative di eccellenze rurali pugliesi.

L’occasione per fare il punto sulle opportunità di sviluppo dell’agricoltura pugliese e su quella di Capitanata in particolare sarà data dalla presentazione della 114ª edizione di Fieragricola, rassegna internazionale di Verona dedicata all’agricoltura, in programma dal 29 gennaio all’1 febbraio prossimi. Una manifestazione storica che quest’anno avrà: sostenibilità, economia circolare e internazionalizzazione come elementi cardine della sua proposta. A presentare l’edizione 2020 e le possibili sinergie con una delle più importanti province agricole del Mezzogiorno d’Italia sarà Luciano Rizzi, Area manager Agriexpo & Technology di Veronafiere.

“Siamo lieti di ospitare a Foggia in Camera di Commercio questo appuntamento ricco di contenuti e di opportunità per l’agricoltura del nostro territorio – afferma il presidente dell’Ente. Così come riteniamo strategica e vincente la scelta fatta da Fiera Agricola Verona di puntare su Foggia per stabilire relazioni e contatti con il settore in Puglia. Siamo certi – conclude Fabio Porreca – che il nostro territorio saprà fare squadra per trovare sinergie e collaborazioni utili anche per il rilancio della nostra storica manifestazione fieristica”.

Per Luciano Rizzi, Area manager Agriexpo & Technology di Veronafiere: “La tappa in Puglia del roadshow di Fieragricola rappresenta un’attenzione nei confronti di quella che è la seconda regione agricola d’Italia. L’agricoltura sta attraversando una fase di evoluzione verso la digitalizzazione, la specializzazione delle produzioni, la sostenibilità ambientale. Tutto questo non deve distogliere l’attenzione da un tema rilevante, che riguarda la redditività dell’impresa agricola, elemento imprescindibile per garantire competitività e, in un’ottica a più lungo termine, ricambio generazionale. È nostro obiettivo come Fieragricola fornire anche agli agricoltori pugliesi gli strumenti per crescere, investire e contribuire ad un’agricoltura più verde e più produttiva”