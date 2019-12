Accordo Confcommercio Foggia sulla stagionalità dei contratti a termine

È stato sottoscritto il 18 dicembre 2019 l’Accordo Territoriale per Foggia e provincia in materia di attività stagionali. Sottoscrittori del patto sono: Confcommercio Imprese per I’Italia provincia di Foggia e le sigle sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS –UIL. L’accordo sulla stagionalità di Confcommercio consentirà un uso più flessibile del contratto a termine per le aziende che già applicano il CCNL per dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi. Infatti i contratti a tempo determinato stipulati nell’ambito di questo accordo territoriale beneficeranno di alcune agevolazioni normative quali:

la possibilità per le aziende di riassumere lo stesso lavoratore di stagione in stagione evitando così di disperdere le competenze acquisite

l’esenzione dal limite della durata complessiva di 24 mesi previsto per i normali contratti a tempo determinato, senza obbligo di trasformazione in indeterminato allo scadere del termine

il rinnovo del contratto senza dover aspettare il periodo di interruzione di 10 o 20 giorni individuato dalla legge

Infine, questi contratti non sono computati nella soglia di utilizzo individuata dalla contrattazione collettiva e dalle legge dando così la possibilità ai datori di lavoro di stipularli senza particolari oneri di verifica.

L’accordo sulla stagionalità è applicabile nei seguenti comuni della provincia di Foggia individuati, dalle legge, come località a prevalente vocazione turistica.

Monti Dauni: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle san Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puga e Troia

Gargano: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, San Menaio e Vieste.

Litorale Adriatico: Marina di Chieuti, Zapponeta e Margherita di Savoia.