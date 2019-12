Lavori nel Castello di Manfredonia, oltraggi e sfregi autorizzati… in nome delle pari opportunità

L’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e soprattutto nei luoghi di cultura, è un atto di grandissimo senso civico, obbligatorio e dovuto per rispetto nei confronti delle persone con disabilità. La domanda è: “possibile che non ci fosse un modo alternativo per permettere a chi non deambula di visitare la parte alta del Castello di Manfredonia”? Possibile che il prezzo da pagare fosse l’abbattimento di mura storiche costruite quasi mille anni fa? A settembre 2019 sono iniziati infatti, i lavori di adeguamento ed eliminazione delle barriere architettoniche nel Castello di Manfredonia, scavando in un torrione, una cavità per poter ospitare un’ascensore. Lavori autorizzati dal segretariato regionale della Puglia MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), autorizzato dalla Sovrintendenza. Costo dell’intervento € 717.427,00, progettista Ing. Carmela Toto, coordinatore per la progettazione Arch. Nicola Simone. E’ assurdo, è incredibile, è inimmaginabile quello che sta accadendo all’interno del castello di Manfredonia, che è visitabile solo nell’area perimetrale delle mura poiché tutte le mostre, ormai da anni, sono chiuse al pubblico. Molto inappropriato anche l’utilizzo di marmi e la creazione di aiuole oltre che di strutture da adibire ad uffici che hanno devastato e deturpato la struttura architettonica dell’ex “nostro” castello, ceduto dal Comune di Manfredonia allo Stato decenni orsono. Non possiamo rimanere impassibili di fronte e questa inefficienza di servizi, e allo scempio perpetrato in nome della funzionalità (che non c’è) e della fruizione da parte di tutti. I vertici che hanno permesso questo scempio relazionino. Manfredonia continua ad essere teatro del parossismo e della totale assenza del più banale senso logico. La città non resterà più a guardare, alzerà la sua voce.

Raffaele di Sabato