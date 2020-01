Michele Emiliano 75% di preferenze in Puglia.

12.514 i votanti in provincia di Foggia alle primarie del PD per le prossime elezioni regionali della Puglia. Stravince Michele Emiliano, governatore uscente non smentendo le previsioni di molti. Gli sfidanti Elena Gentile, Leonardo Palmisano e Fabiano Amati. Alle primarie di cinque anni fa parteciparono 22 mila persone circa, quindi un netto calo rispetto all’ultima tornata elettorale inter-partito.

I risultati in provincia di Foggia

Votanti 12.514

Emiliano 9.088

Gentile 2.471

Palimsano 263

Amati 66

In Puglia i votanti sono stati 80.000 circa, Michele Emiliano si attesta sul 75% di preferenze e sarà il candidato per il Pd alle prossime elezioni regionali pugliesi.