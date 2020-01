Primarie del PD regionali. E’ Michele Emiliano il candidato Governatore della Puglia per il popolo PD manfredoniano

Alle 08.00 di questa mattina domenica 12 gennaio 2020 sono stati aperti i 46 seggi allestiti per lo svolgimento delle primarie per la scelta del candidato alla Presidenza della Regione Puglia del centrosinistra. In lizza 4 candidati: Fabiano Amati, Michele Emiliano, Elena Gentile e Leonardo Palmisano. Potevano votare tutti i cittadini italiani ed europei maggiorenni e residenti in Puglia. Anche i 16enni, i migranti e gli studenti fuori sede iscritti negli atenei pugliesi, purché si registrino sulla piattaforma on line primariepuglia2020.it. A Manfredonia si è votato presso la sede del PD in via seminario 1, di fianco la Chiesa del Carmine. A votare nella sede sipontina alle ore 17:00 sono state circa 500 persone mentre in provincia di Foggia 8.000. Alla 20:00 ora di chiusura dei seggi in Puglia hanno votato a Manfredoni 642 persone:

Emiliano 554

Gentile 56

Amati 15

Palmisano 9

Nulle 5

Bianche 3

Si attendono i dati regionali definitivi per conoscere il nome del candidato che da lunedì inizierà la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali della Puglia che si terranno presumibilmente in primavera.