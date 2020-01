L’On. Francesca Troiano porta alla Camera dei Deputati gli anomali lavori del Castello di Manfredonia

La questione dei lavori all’interno del castello di Manfredonia arrivano alla Camera dei Deputati, a farsi portavoce l’On. M5S, Francesca Troiano. La nostra testata ha sollevato il tema sensibilizzando l’intervento della trasmissione Striscia La Notizia che ha sollevato varie perplessità su diversi lavori di manutenzione e ristrutturazione all’interno del Castello di Manfredonia.

L’intervento dell’On. Francesca Troiano.

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, Manfredonia, in provincia di Foggia, annovera tra i suoi principali monumenti un castello medievale risalente al XIII secolo che ospita il Museo Nazionale della Daunia, Istituto che fa capo al Polo museale della Puglia. Da quanto si apprende da articoli di testate locali dello scorso mese, sono stati messi in opera interventi relativi alla Torre della Polveriera, per realizzare attraverso uno squarcio delle storiche mura, una piattaforma elevatrice idraulica, installata in un vano corsa realizzato con intelaiatura metallica e vetri, con la possibilità di accesso esclusivo degli addetti ai lavori da tutti i livelli di deposito e la possibilità di accesso dei visitatori tramite una rampa esterna.

I lavori risulterebbero progettati e sorvegliati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), grazie ad un PON FESR 2014-2020 per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro ma secondo quanto riportato dalla testata giornalistica ManfredoniaNews.it e dalla trasmissione televisiva Striscia la Notizia sarebbe in contrasto con le norme vigenti oltre che con il buon senso. Proprio per quanto esposto, annuncio che depositerò nelle prossime ore, un interrogazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Castello di Manfredonia Il mio intervento odierno alla Camera dei Deputati sui recenti lavori per l'installazione di un elevatore, aprendo uno squarcio nella Torre della polveriera, che hanno interessato il Castello Svevo di Manfredonia Gepostet von Francesca Troiano am Mittwoch, 15. Januar 2020

Potrebbe interessarti anche: