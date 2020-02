Il Porto Marina del Gargano di Manfredonia alla BIT di Milano

Il progetto MARINE di Puglia intende valorizzare la risorse “mare” della Puglia, quale leva competitiva di

attrazione dei circuiti internazionali del turismo, e vede nei MARINA e nelle aree connesse del settore

della nautica dei gateway turistici delle città, nelle quali devono svilupparsi buone pratiche di servizi di

accoglienza e potenziali nuovi ed integrativi modelli di efficiente organizzazione che ruotano intorno alle

realtà e istituzioni locali nonché alle Autorità Portuali.

Sul modello del Consorzio delle Marine della Toscana, con cui è stata avviata da tempo una

interlocuzione e uno scambio virtuoso di buone prassi e iniziative – da ultimo al Salone di Düsseldorf 2020

– è nato il progetto di un network di MARINE Pugliesi che con un fil rouge unisca tutti i MARINA, da quelli

più piccoli a quella di dimensioni di grandi e con una maggiore ricettività, e le località i borghi marinari

che sorgono sulle nostre coste per promuovere il brand Puglia al fine di intercettare nuove fette del mercato dei flussi diportistici e, parallelamente, elevare gli standard dei servizi. L’obiettivo è la realizzazione di una rete in grado di trasformare degli approdi turistici da semplici “parcheggi di barche” ad “Alberghi per yacht e maxi yacht” nonché a luoghi di accesso al territorio e alla sue peculiarità storiche, culturali, museali ed enogastronomiche con conseguente potenziamento dei posti barca. Realizzare, quindi, un sistema che secondo un modello “win-win” crei nuove opportunità di sviluppo per tutti gli operatori economici facilitando il rilancio delle economie locali tramite la valorizzazione delle eccellenze del patrimonio artistico, naturalistico e turistico senza dimenticare l’internazionalizzazione.

L’obiettivo è agire su linee direttrici che consentano al settore pugliese di fare un balzo che segni il

passaggio da una collaborazione basata sul know how professionale ad una collaborazione più “turistica”

e in grado di superare la “stagionalità”, con i paesi dell’area balcanica con i quali sono già attive delle

intese e collaborazioni non solo a livello istituzionale ma anche delle aziende pugliesi.

Il raggruppamento ha tra i suoi obiettivi la promozione all’estero dei MARINA – nell’ottica dello sviluppo

di un turismo innovativo ed integrato – a sostegno a tutto il comparto e tale da favorire progetti di

internazionalizzazione, che passino anche dalla capacità delle realtà e aziende nautiche di investire in

ricerca e innovazione di prodotti e processi e che attivino la creazione anche di reti di impresa nonché reti

collaborative tra i MARINA e gli istituti di istruzione e formazione marittimi del Mediterraneo e le

Università per sviluppare competenze pertinenti e promuovere le professioni marittime in

collaborazione con le imprese e le autorità pubbliche e in linea con i fabbisogni formativi.

Un network che sviluppi una gamma di servizi per MARINE al fine di adottare sistemi tecnologici

innovativi rivolti alla gestione più efficiente delle risorse interne (umane e economiche) anche sotto il

profilo ambientale “MARINE SOSTENIBILI E #PLASTICFREE” (come colonnine intelligenti, monitoraggio

ambientale, automatizzazione delle procedure d’attracco, ad esempio) per un vantaggio concreto per i

clienti e in grado di intercettare i finanziamenti nazionali e comunitari come HORIZON 2020 e INTERREG

EUROPE.

I MARINA, inoltre, quali di luoghi di promozione di comportamenti attivi e virtuosi finalizzati al rispetto e

alla conservazione dell’habitat marino, attraverso iniziative di educazione ambientale che sensibilizzino i

diportisti.