Gli studenti pugliesi in tv con cooking quiz: dal 9 marzo in onda il famoso quiz show sulla cucina

Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo COOKING QUIZ, il format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri d’Italia.

La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900.000 telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.

Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Puglia su Delta TV canale 78 da Lunedì a Giovedì alle ore 17.00

Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.

Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it

Tra le altre, si potranno vedere le trasmissioni registrate all’IPSSAR “Perotti” di Bari, all’IISS Agostinelli di Ceglie Messapica, all’IPSSAR “M. Lecce” di S. Giovanni Rotondo e Manfredonia e all’IIS “Oriano Tandoi” di Corato.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!

Info su www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna, Cooperlat, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.