Mai così tanti anziani a Manfredonia

L’emergenza che la nostra nazione si trova ad attraversare a causa del CoronaVirus ha evidenziato, ancora una volta, che la popolazione italiana sta fortemente invecchiando. Meno di mezzo milione i nati del 2019; 1,29 la media di figli per donna, oltre 32 anni l’età media al parto. Un quadro che negli anni è andato sempre più definendosi e con previsioni che non lasciano sperare controtendenze, almeno per il momento. Al 1 gennaio 2020 la popolazione italiana si è fermata a 60.317.000 abitanti, 116.000 in meno rispetto ad un anno prima. La situazione più critica è nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare tra Molise, Basilicata e Sicilia. In Molise, secondo gli esperti, entro la fine dell’anno si scenderà al di sotto dei 300.000 abitanti (meno che in una grande città). Sembra andar meglio solo nelle regioni del nord-est, tra Lombardia e Veneto. La Puglia si conferma ottava per popolazione residente (con 4.029.053 di abitanti), dopo il Piemonte e prima della Toscana. Tra le città metropolitane l’ordine delle più popolose rimane invariato: ROMA, MILANO, NAPOLI, TORINO, PALERMO, BARI, CATANIA, BOLOGNA, FIRENZE e via via le altre. Per quanto riguarda la Provincia di Foggia, 27a provincia italiana per popolazione e prima per superficie territoriale (tra le regioni a statuto ordinario), si registrano 622.183 abitanti, di cui più della metà risiede nelle cinque polarità urbane di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo e Lucera. Venendo a Manfredonia, quello che emerge è il dato di una città che perde ancora abitanti, complici le cancellazioni anagrafiche e le poche nascite. Secondo gli ultimi dati, la principale città del Gargano si conferma scesa sotto la soglia dei 57.000 abitanti. Nel giro di 10 anni l’età media dei sipontini è passata da 40,2 a 43,6. L’indice di vecchiaia ci dice che in riva al golfo ci sono 155,5 anziani ogni 100 giovani. Cresce il numero degli ultra 90enni (quasi 600 in tutta la città, di cui 11 ultra centenari) ed il numero degli ultra 65enni che sono 12.102, il dato più alto mai registrato nella storia della città di Manfredonia. Nonostante i dati poco confortanti, seppur relativamente in linea con il quadro nazionale, la città del golfo rimane un comune dal notevole peso demografico: se Manfredonia fosse capoluogo sarebbe 80esima per popolazione su oltre 110 capoluoghi di provincia italiani. In definitiva, considerando il difficilissimo periodo storico ed economico che la città si trova ad attraversare, poteva andare anche peggio. Gli ottimisti sostengono che “per quanto lunga possa essere la notte, questa non potrà mai impedire al sole di sorgere”. E noi di ManfredoniaNews.it vogliamo raccontare la città con realismo…ma anche con un filo di ottimismo.

di Giovanni Gatta