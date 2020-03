Piano Ospedaliero Coronavirus Puglia, Romani: “Nostra città e nostro ospedale ancora trattati da serie C”

Non abbiamo la pretesa di costruire ospedali in 10 giorni, ma abbiamo l’onestà intellettuale di non minimizzare e in certi casi banalizzare la questione, in momento storico di EMERGENZA SANITARIA che viviamo, con semplici proclami atti a tutelare le sciagurate iniziative del precario Presidente EMILIANO il quale, ancora una volta, ha classificato la NOSTRA CITTA’ il NOSTRO TERRITORIO e il SAN CAMILLO DE LELLIS da serie C. Sono pienamente d’accordo con il consigliere Gatta, sulla necessita di rinforzare il nostro presidio ospedaliero, dotandolo di attivazioni di servizi per contrastare la gravissima emergenza sanitaria. Ripeto, non pretendiamo strutture ospedaliere in 10 giorni come in CINA ma, l’allestimento di REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA temporanei si deve e si può, specie qui a MANFREDONIA tuttavia, i soliti “POCHI” hanno deciso per molti ancora una volta a discapito della mostra comunità. Oggi, pur di non evidenviare ERRORI, PECCHE, RITARDI, di un PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO si preferisce far sottacere la questione con un laconico ” non e’ tempo di polemiche” io aggiungerei ” ma intanto si continua a morire!”

Avv. Cristiano Romani già Membro Commissione Sanità