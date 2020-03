Covid-19, Campo: “Da Fratelli d’Italia inconcepibile attacco di natura elettorale. Sistema sanitario pugliese efficacemente riorganizzato per affrontare l’emergenza”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del Gruppo del PD in Consiglio regionale.

“Come si può fare campagna elettorale nel pieno di un’emergenza sanitaria epocale e mondiale?

Davvero non riesco a comprendere il senso della nota con cui Fratelli d’Italia invoca l’unità d’intenti nell’ultima frase di un attacco politico cinico e denso d’informazioni inesatte e incomplete.

I pugliesi e chi governa la Puglia sono stati travolti dalla pandemia, come il resto del mondo, e ciò nonostante il servizio di cura e assistenza è stato efficacemente riorganizzato per fronteggiare l’emergenza: interi reparti ospedalieri allestiti in meno di una settimana, personale sanitario numericamente rafforzato, strategia operativa affidata ad uno dei massimi esperti nazionali.

E mentre il presidente della Regione Michele Emiliano è impegnato in un confronto apertissimo con maggioranza e minoranza, in videoconferenza, arriva questa nota che puzza di campagna elettorale lontano un miglio. Questa non è politica. Questo è sciacallaggio”.

L’Ufficio Stampa