Coronavirus, 590 infermieri pugliesi pronti a partire volontariamente per la Lombardia

Sono 590 gli infermieri pronti a partire volontariamente dalla Puglia per la Lombardia per andare ad aiutare i loro colleghi impegnati negli ospedali a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Complessivamente da tutta Italia hanno risposto al bando ‘Infermieri per Covid’ 9 mila 448 professionisti, dei quali 590 dalla Puglia.

Questi infermieri si aggiungono ai 397 medici volontari pugliesi pronti a partire per la Lombardia. Un medico di Bari è già operativo nell’ospedale di Piacenza, si è trasferito giovedì 26 marzo assieme al primo gruppo di 21 camici bianchi.