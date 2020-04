Contributo libri di testo anno scolastico 2019-2020

I beneficiari del contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico in corso, che hanno trasmesso all’Ufficio Diritto allo Studio la documentazione relativa alle spese sostenute, possono inviare i dati per l’accredito in banca, a uno dei seguenti indirizzi email:

ufficiocultura@comune.manfredonia.fg.it

ms.ciuffreda@comune.manfredonia.fg.it

OCCORRE INDICARE:

– nome e cognome del genitore che ha inoltrato la domanda sulla piattaforma della Regione Puglia;

– nome e cognome dell’alunno per il quale si chiede la liquidazione del contributo, con indicazione della scuola e classe che frequenta;

– codice IBAN ;

– copia del documento di identità del richiedente.

Per coloro che non comunicano o non dispongono di un conto corrente, si procederà al pagamento tramite “rimessa diretta” presso la Tesoreria comunale appena possibile, considerando che a causa dell’emergenza sanitaria in corso, in questo periodo occorre evitare ogni forma di assembramento e le banche restano operative ma solo su appuntamento.