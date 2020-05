Anche con il Covid, il Rotary Club di Manfredonia non si ferma

IL Rotary club Manfredonia non si ferma. L’appello è agli amici che vogliano continuare a supportare il club che, nonostante l’emergenza covid, ha trovato il modo di continuare ad essere presente sul territorio tramite i canali praticabili. Sembra ieri quando poco prima della fine di febbraio il Rotary club Manfredonia fece in tempo ad organizzare, con la preziosa partecipazione dell’Interact Club (che nella grande organizzazione internazionale rappresenta la parte più giovanile) la manifestazione musicale “TALENT SHOW CONTEST II edizione” , con l’esibizione di giovani artisti e cantanti in simpatica competizione. Fu l’ultima occasione per realizzare un evento dal vivo. Il successo della manifestazione e la nutrita presenza di genitori, amici, parenti e spettatori, unita alla generosità del RegioHotel Manfredi che mise a disposizione gratuitamente l’anfiteatro, consentirono di raccogliere una somma di denaro, integrata dallo stesso Rotary CLUB fino a 1000 euro, che è stata totalmente destinata all’Albania ed al suo sforzo di ricostruzione dopo il devastante terremoto. Il Rotary Club di Tirana, riferimento per i contributi da tutti i Rotary nel mondo che hanno voluto partecipare, ha ringraziato calorosamente, a nome proprio e dei cittadini albanesi che beneficeranno del contributo.

Poco dopo l’inizio di marzo sono iniziate le prime avvisaglie di quello che sarebbe subito dopo diventato il fenomeno CORONAVIRUS, e di fatto sono state limitate e poi annullate le occasioni di riunioni di lavoro e di attività, mentre insorgevano problemi nuovi e imprevedibili. Ma il club di Manfredonia non si è fermato, ha immediatamente deciso di aderire ad una iniziativa del Distretto Rotary di cui fa parte (Puglia e Basilicata) volta a sostenere il grande impegno della Protezione Civile Nazionale, ed ha contribuito con l’importo di 1000 euro alla raccolta distrettuale. Buon numero di soci ha anche contribuito a titolo personale al supporto alla Protezione Civile.

Contemporaneamente, mancando per le restrizioni correnti la possibilità di rendersi utili in maniera più diretta, il Club ha deciso di partecipare con un contributo in denaro ad alleviare le difficoltà delle famiglie meno abbienti nella nostra comunità. Il contributo stanziato è stato affidato alla Caritas Diocesana.

Si continua a seguire l’evoluzione del fenomeno covid, anche per valutare si vi saranno altre necessità per le quali il Club possa riuscire a dare la propria partecipazione. Al riguardo l’appello è ancora diretto a tutti gli amici del club Rotary Manfredonia affinché possa essere trovata l’occasione di concorrere al sostegno della nostra comunità in questi momenti difficili.

Il responsabile ufficio stampa, Sandro D’Onofrio