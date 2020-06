Nasce “laltra Capitanata”, il movimento politico di Angelo Riccardi, Mangiacotti, Cascavilla, Miglionico e Pezzano

“laltra Capitanata” è un movimento politico territoriale che nasce dalla volontà di alcuni amministratori di unire forze, esperienze e idee per scrivere una nuova pagina di storia del Nord della Puglia, slegata da posizioni ideologiche preconcette. Quattro sono le parole chiave che caratterizzano questo progetto: riscatto, sviluppo, futuro, dignità. Tutti concetti che ad oggi hanno faticato a radicarsi nella arrogante e miope oligarchia che per lunghi lustri ha governato questa provincia, relegata – non per malasorte quanto per inadeguatezza e scarsa lungimiranza dei rappresentanti politico-istituzionali che si sono avvicendati nel tempo – a sorella povera delle province pugliesi.

“laltra Capitanata” vuole dimostrare che un’altra politica non solo è possibile, ma è necessaria ed urgente se si vuole riscattare questa provincia in settori nevralgici come sanità, ambiente, rifiuti, lavoro, infrastrutture, turismo e welfare. E lo fa partendo dall’esperienza acquisita sul campo dai diversi amministratori che hanno deciso di animare questo progetto lanciando il cuore oltre l’ostacolo, persone del territorio che conoscono le proprie comunità per averle governate, che hanno imparato giorno dopo giorno, a proprie spese, a scontrarsi con le problematiche di sempre e a dare risposte, spesso in piena solitudine, ai propri cittadini, non mancando di alzare la voce e di dare battaglia quando la necessità lo ha richiesto per difendere e tutelare le proprie realtà. Se non daremo una scossa a questo stato di cose, il fallimento è inevitabile e sotto gli occhi di tutti, ed avanza nella carne viva delle nostre comunità, nelle nostre imprese, nei nostri lavoratori, nelle nostre famiglie, nei nostri figli. Non è più tempo di delegare. E’ il tempo, urgente ed indifferibile, di agire in prima persona e di provare a costruire un nuovo paradigma politico, che parta dalle cose da fare e dai bisogni impellenti della nostra provincia, per riscattarla, costruirle un percorso nuovo, una dignità vera, un futuro che abbia per davvero il sapore del futuro. Per restituirle nuova voce, un’altra voce. Quella della fiducia e della speranza.

Fanno parte del progetto gli ex sindaci di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, Cascavilla e Riccardi, e con loro Rino Pezzano (Cerignola), Giuseppe Mangiacotti (San Giovanni Rotondo), Salvatore Miglionico (San Giovanni Rotondo).