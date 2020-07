Parco Archeologico di Siponto oggetto dell’interrogazione dell’On. Tasso al question time in onda su Rai Tre questo pomeriggio alle 15

Si parlerà del Parco Archeologico di Siponto e del Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia nel corso del Question Time della Camera dei Deputati, in onda questo pomeriggio alle ore 15 su Rai 3. A sollevare il problema della mancata riapertura dei siti archeologici (Parco e Museo) sarà l’On. Antonio Tasso nell’interrogazione rivolta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, On. Dario Franceschini.

“La sua riapertura, annunciata per mercoledì 1° luglio 2020, è stata rinviata a data da destinarsi per carenza di personale” – anticipa il capogruppo del MAIE – “E’ superfluo sottolineare come tali siti di interesse culturale rappresentino un’occasione preziosa per implementare flussi turistici significativi per rivitalizzare un territorio che, al pari di altri, sta subendo una grave crisi economica a causa dell’emergenza sanitaria”. “Sono sconcertato come dal sito ministeriale si evinca che, in provincia di Foggia, unica di tutta la Puglia, non risulti ancora accessibile alcun luogo della cultura statale, nonostante quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020” aggiunge il parlamentare sipontino.

“C’è carenza di personale? Bene, sul territorio operano diverse associazioni di promozione culturale, archeologica e turistica che potrebbero sopperire a tale carenza. Io non posso credere che in un momento in cui si adottano iniziative straordinarie e fuori dagli schemi non si possano individuare opportune modalità – contrattuali, lavorative, previdenziali, assicurative – per permettere a queste associazioni di mettersi a disposizione in un momento così drammatico per il nostro Paese” conclude il deputato della Capitanata.

Questo pomeriggio la risposta del Ministro Franceschini.