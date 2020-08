Annamaria Vitulano candidata per la lista cittadini pugliesi Conca presidente

Spetta alla giornalista Anna Maria Vitulano contrastare gli esperti della politica candidati della nostra città che aspirano ad una poltrona alla Regione Puglia. Per queste elezioni regionali 2020, i cittadini di Manfredonia avranno una vasta gamma di candidati a disposizione per esprimere il proprio pensiero. Anna Maria ha un vantaggio dalla sua, a differenza dei candidati più esperti può vantare un termine di paragone che può giocare a suo favore, la sua caparbietà nel raggiungimento degli obiettivi. Per chi la segue con i suoi articoli sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ha potuto apprezzare la sua capacità di arrivare direttamente al suo obiettivo senza mezzi termini e timore alcuno. Impavida e costante nelle sue crociate giornalistiche, non si è mai tirata indietro quando si presentava la possibilità di affondare la sua stoccata precisa e profonda.

Si presenta alla cittadinanza come rappresentante dell’Associazione AGIAMO, primo momento politico importante del movimento associativo creato dalle ceneri del circolo Movimento 5Stelle di Manfredonia dopo la scissione interna e la fuoriuscita del gruppo (per scelta del Movimento) che fa riferimento all’On. AntonioTasso. Un momento importante per il movimento che si presenta come raccoglitore delle idee di cambiamento che la nostra città aspetta dopo il fallimento della ventennale esperienza di governo di Centro Sinistra. Auguri Anna Maria, ti aspetta una battaglia difficile, ma come tutte le cose difficili, sarà ancor più bella la vittoria.

Antonio Marinaro