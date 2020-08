Salvini torna in Puglia per il suo tour elettorale: prima tappa Foggia, dove Landella ha annunciato il passaggio da Forza Italia alla Lega (con lui assessori e consiglieri comunali) per la mancata candidatura della cognata Micaela Di Donna alle Regionali; poi Manfredonia (ore 15, Porto Turistico “Marina del Gargano”), quindi alle ore 18 a Trani.

