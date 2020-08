Pronto il bando del Gal DaunOfantino da 1,8 mnln euro destinato ad interventi infrastrutturali nel territorio

1.8 milioni di euro per interventi infrastrutturali nel territorio del Gal DaunOfantino. Ieri mattina il Presidente Michele d’Errico ed il Direttore Tecnico Mario Trombetta hanno illustrato ai rappresentanti istituzionali e tecnici dei Comuni dell’area (Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Barletta, Trinitapoli e S. Ferdinando di Puglia) il bando Feasr 3.1 “Potenziamento e valorizzazione del capitale territoriale” di imminente pubblicazione di cui saranno beneficiare le Amministrazioni comunali.

Il Direttore Trombetta ha spiegato ai presenti che “Le tipologie degli investimenti ammissibili, a cui le Amministrazioni accederanno con un fondo perduto pari al 100% per progettualità del valore fino a 300mila euro, riguardano ben sei ambiti: la realizzazione di investimenti, di piccola scala, finalizzati al recupero di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza anche di importanza storica e architettonica da destinare a servizi pubblici o attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche, per tempo libero e lo sport; la realizzazione di investimenti, di piccola scala, finalizzati ad adeguare spazi pubblici da destinare a servizi culturali come laboratori teatrali e/o altre iniziative al fine di agevolare anche l’aggregazione della popolazione e combattere l’isolamento sociale; l’erogazione dei servizi con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico; l’allestimento di punti di informazione sui servizi di base presenti; la realizzazione di punti liberi di accesso alla rete (Hot Spot WiFi), l’erogazione di servizi assistenziali (servizi prenotazione, ecc.)”.

Il Presidente d’Errico ha altresì informato che “Dopo un iter amministrativo lungo e tortuoso con la Regione ed Agea, il Gal è finalmente pronto a pubblicare immediatamente il bando affinchè le Amministrazioni comunali possano cantierizzare e ricevere l’anticipo del 50% delle opere da realizzare già entro dicembre. Risorse importanti in un momento delicato dove è l’economia cerca ossigeno per ripartire dopo il lockdown. Questo è un bando molto importante perchè consente di migliorare la vivivilità, l’attrattività e la fruizione del territorio. Auspichiamo di replicare il successo di un altro bando Feasr, ‘5.3 – 5.4’ quello della creazione delle startup di imprese, dal valore di 2.5milioni di euro, per il quale ci sono giunte oltre 60 progettualità e che vedrà sul territorio nascere nuove imprese che arricchiranno il territorio di nuovi servizi e di nuove opportunità occupazionali”.