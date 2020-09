Foggia, divento cuoco e mi diplomo: corso gratuito dal 24 settembre

Lezioni pratico-teoriche con chef rinomati al Villaggio Don Bosco, stage in azienda

Le spese di viaggio e tutti i materiali didattici sono a carico di Smile Puglia

Ai più meritevoli, sarà riconosciuta una borsa di studio da 1000 euro

FOGGIA – Continuare col percorso scolastico “tradizionale” oppure darsi l’opportunità di un corso gratuito, riconosciuto e qualificato, per imparare un mestiere e, allo stesso tempo, avere la possibilità di ottenere il ‘pass’ che porta al diploma di scuola secondaria superiore? Settembre è arrivato ed è tempo di decidere. SMILE Puglia, ente di formazione accreditato per l’obbligo d’istruzione, offre ai minori di 18 anni di Foggia e provincia un il corso gratuito triennale “Operatore della ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti”. Il corso è completamente gratuito, sono coperte perfino le spese per raggiungere la sede delle lezioni pratico-teoriche e, in più, gli studenti potranno godere anche di una borsa di studio da 1000 euro. Il corso è rivolto ai minori a rischio dispersione scolastica di Foggia e provincia I destinatari sono ragazzi e ragazze che hanno conseguito la licenza media, con età inferiore ai 18 anni alla data di avvio delle attività didattiche. Essere in possesso del titolo di studio di diploma di scuola media inferiore ed essere soggetto all’obbligo formativo sono gli unici due fondamentali requisiti di ammissibilità, oltre chiaramente a non risultare iscritti ad alcun percorso formativo.

QUANDO, DOVE E COME. Le attività partiranno il 24 settembre (l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di adesione è il 21 settembre 2020) nelle strutture del Villaggio Don Bosco, in Contrada Vaccarella, tra Foggia e Lucera. Stage e laboratori pratici si svolgeranno nelle numerose aziende partner del settore ricettivo e della ristorazione. Gli studenti saranno accompagnati nelle attività in cucina da rinomati e pluripremiati chef del territorio. Sono previste anche visite guidate. Le spese di viaggio e tutti i materiali didattici sono a carico di Smile Puglia. È prevista una borsa di studio a fine del triennio per gli allievi più meritevoli pari a 1.000 euro.

Il modulo di partecipazione si può scaricare online all’indirizzo: https://bit.ly/3jBhhxp . Una volta compilato dovrà essere consegnato alla segreteria Smile Puglia in Via della Repubblica n. 68 a Foggia entro il 21 settembre. Per informazioni: 0881.770464

LE OPPORTUNITA’. La proposta di Smile Puglia è finalizzata a recuperare l’abbandono scolastico e si rivolge soprattutto a quei ragazzi che pensano di lasciare gli studi dopo bocciature, debiti formativi e insuccessi. Al termine del percorso, gli allievi avranno un’importante opportunità: coloro che risulteranno idonei alle prove finali, oltre a ricevere l’attestato di qualifica, sostenendo un esame di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti potranno rientrare nel sistema scolastico per il conseguimento del diploma. L’Istituto Alberghiero Michele Lecce di San Giovanni Rotondo offre il suo apporto specialistico. L’accompagnamento al lavoro è a cura dell’Agenzia per il Lavoro Mestieri Puglia. I profili in uscita saranno inseriti all’interno di apposite banche dati e utilizzati in vista di opportunità lavorative e formative. Grazie alla collaborazione con l’Oxford Language Center, gli iscritti potranno conseguire la certificazione di lingua inglese. Sarà rilasciato, inoltre, l’attestato di alimentarista.

Il corso rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per attività formative finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” – Avviso n. OF/2019 dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia A.D n. 1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125/2019 e A.D. n. 1132 del 23/06/2020 pubblicato sul BURP n. 96/2020.

Il corso ha una durata complessiva di 3200 ore spalmate in tre annualità che comprendono attività teoriche e pratiche nel laboratorio di cucina. Sono previste, inoltre, attività creative, musicali e sportive e momenti di aggregazione e scambio con le famiglie.