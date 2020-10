Violenza sessuale, arrestato 45enne pregiudicato di Vieste: aveva tentato di abusare donna in spiaggia

Era in vacanza a Vieste per godersi il sole di fine estate e aveva deciso di andare a fare jogging in spiaggia al mattino presto.

71enne, tedesca, appassionata di sport e con la voglia di iniziare la giornata con un po’ di attività sportiva, si è trovata invece a dover “combattere” con un pregiudicato viestano, che si era appostato in spiaggia di buon ora attendendo la sua “preda”.

La donna, dopo aver corso per qualche minuto, si era fermata in spiaggia e mentre stava facendo qualche esercizio fisico, è stata avvicinata alle spalle dall’uomo, che approfittando dell’assenza di altre persone in zona, si è posto dietro di lei.

Una volta vicino, mentre si stava masturbando, la spingeva a terra facendola cadere e tentando con forza di spogliarla e proseguire nel proprio intento criminale.

Fortunatamente, il tentativo di resistenza della turista e le sue urla hanno attirato l’attenzione di una donna poco distante che subito ha dato l’allarme.

I Carabinieri della Tenenza di Vieste, assieme a quelli del Reggimento Puglia di Bari, infatti, allertati, si sono messi immediatamente alla ricerca del malvivente e, nonostante il suo tentativo di camuffarsi, lo hanno rintracciato poco distante e lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale.

L’uomo, viestano, pregiudicato, 45enne, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione della magistratura.

L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.