RisparmioCasa Vitulano C5, con il Vis Gubbio finisce 2-2

Succede tutto nella prima frazione di gara, anche se le emozioni il RisparmioCasa Vitulano C5 le ha regalate fino all’ultimo secondo di gioco, quando Boutabouzi vede spegnersi sul fondo l’ennesima palla gol non finalizzata.

E’ un risultato alquanto stretto per le occasioni avute soprattutto nella seconda frazione di gara, con i sipontini prevalentemente nella metà campo avversaria, ma sia la bravura in diverse occasioni di Tomassini e sia l’imprecisione sotto porta non hanno permesso ai biancocelesti di portare a casa una vittoria che sarebbe stata meritata.

RisparmioCasa Vitulano che parte con Lupinella tra i pali, Scigliano, Boutabouzi, Raguso e Sampaio. Risponde il Vis Gubbio con Tomassini, Wagner Leite, CarloPio, Bicaj, Di Fonzo.

Inizio gara di marca RisparmioCasa Vitulano C5, Raguso dopo pochi minuti sfiora la marcatura con una puntata che termina vicino l’incrocio dei pali. E’ la volta di Scigliano che arriva leggermente in ritardo a portiere battuto su un assist di Sampaio. Ci prova Martinez al volo, il tiro del pivot argentino sorvola la porta.

Il vantaggio però lo trova il Vis Gubbio al 6′ con Bicaj che, presa palla sulla linea di centrocampo, si accentra e lascia partire un tiro imprendibile sotto la traversa. Biancocelesti che reagiscono immediatamente, Crocco si accentra e prova la conclusione deviata da Tomassini. Ancora l’estremo difensore eugubiese è bravissimo su Raguso che, saltato il suo avversario, batte a rete pur essendo vistosamente spintonato; sulla respinta parte il contropiede del Gubbio che in superiorità numerica, complice Raguso rimasto a terra infortunato, trova la rete del raddoppio con Da Silva che di testa ribadisce in porta un primo intervento miracoloso di Lupinella.

Sipontini che non mollano ed in soli 30 secondi trovano le due reti del pareggio entrambe da fuori aria. Prima è Boutabouzi a realizzare l’1-2 con un’azione identica a quella di Capurso, poi è Crocco che carica il destro facendo esultare i pochi presenti al Palascaloria. A pochi secondi dal termine della prima frazione, da menzionare un grande aggancio di Sampaio con la sua girata che viene respinta dal portiere.

Secondo tempo in cui i ragazzi di Mister Monsignori cercano fin da subito la rete del vantaggio. Le conclusioni però di Martinez e Scigliano non trovano fortuna. Il Gubbio si difende bene, Wagner Leite dalle retrovie è bravo in diverse occasioni nel far ripartire i suoi che vanno vicino al gol con CarloPio e proprio con Wagner Leite il cui tiro trova pronto Lupinella.

Gli ultimi 10 minuti di gara sono solo di marca biancoceleste. Martinez colpisce l’incrocio dei pali dopo una grande giocata di Gaku. Lo stesso giapponese più di una volta deve fare i conti con i riflessi di Tomassini. Scigliano ci prova prima da destra poi da sinistra, palla che entrambe le volte accarezza la base del palo. Mancano 7 secondi ed i sipontini hanno ancora altre due occasioni, Gaku di punta fa la barba alla traversa, poi è Boutabouzi che di destro la manda alta di poco.

Termina sul risultato di 2-2 una gara bella e che forse con un pizzico di precisione e cattiveria in più sotto porta avrebbe consentito al RisparmioCasa Vitulano C5 di portare a casa i 3 punti.

Prossimo appuntamento Sabato 31 Ottobre in trasferta contro il CLN CUS MOLISE, vittorioso sul campo del Giovinazzo per 2-0 e al comando della classifica con 6 punti.

TABELLINI:

RISPARMIOCASA VITULANO C5: LUPINELLA, SCIGLIANO, RAGUSO, PESANTE, BOUTABOUZI, GAKU, SOLOPERTO, MARTINEZ, CROCCO, RIONDINO, SAMPAIO, MURGO. ALL. MONSIGNORI

VIS GUBBIO: GASPARRI, RODRIGO DA SILVA, DUSTIN CALVET, BICAJ, MONETTO, DIFONZO, TOMASSINI, WAGNER LEITE, PASCOLINI, CARLOPIO, BOSCAINO. ALL. BETTELLI.

RETI:

BICAJ, RODRIGO DA SILVA (VIS GUBBIO)

BOUTABOUZI, CROCCO (RISPARMIOCASA VITULANO C5)

AMMONITI:

RAGUSO, LUPINELLA, GAKU (RISPARMIOCASA VITULANO C5)

MONETTO, WAGNER LEITE, DA SILVA (VIS GUBBIO)