Seconda edizione di “Un’ora sul porto”

Lo sport è come un treno che porta in giro per città e paesi per incontrare gente e sperimentare fatica e condivisione, approfondendo la conoscenza di se stessi e degli altri diventando tutti più forti e resistenti fisicamente e incrementando sempre più consapevolezza delle proprie capacità e risorse individuali e di gruppo e incrementando sempre più anche speranza, fiducia in sé e negli altri e soprattutto resilienza continuando ad andare avanti sempre nella vita ogni giorno con quello che c’è nel momento presente. Lo sport avvicina persone, culture e mondi; promuove il benessere fisico e sociale e va inteso non solo come performance volta al raggiungimento di prestazioni eccellenti, ma anche come possibilità di superare i propri limiti. L ‘A.S.D. Gargano 2000 Manfredonia, in collaborazione con la Direzione del Porto Turistico Marina del Gargano e l’Associazione “Arcobaleno Noi, Voi, Insieme Manfredonia”, organizza per domenica 25 ottobre 2020 la 2^ edizione di “Un’ora sul Porto”, manifestazione non competitiva di corsa, cammino marcia e fit walking. La partecipazione alla gara è aperta a tutti a partire da 20 anni compiuti. Il raduno è fissato alle ore 8:00 sul Porto Turistico della Marina del Gargano lato destro la partenza sarà data alle ore 9:15. Saranno osservate tutte le norme anticovid previste dalla Regione Puglia e dal Comitato organizzatore, ogni atleta o partecipante osserverà la distanza di un metro l’uno dall’altro. Grande merito a Giovanni Cotugno che si occupa del mondo dello sport a 360°. Prima grande atleta, poi allenatore, presidente di una grande e utile squadra, scopritore di talenti, organizzatore di gare, ma, soprattutto di memorial dedicati ad atleti che non sono più con noi ma che hanno lasciato un segno positivo alle loro famiglie e al mondo dello sport di Manfredonia.

di Matteo Simone