RisparmioCasa Vitulano C5: si torna fra le mura amiche contro il Giovinazzo

Messa alle spalle l’ottima prestazione contro il Cln Cus Molise, il RisparmioCasa Vitulano C5 è tornato subito sul parquet per preparare al meglio la gara contro il Giovinazzo in programma sabato 7 Novembre alle ore 16 al Palascaloria, match che sarà disputato a porte chiuse. Messa alle spalle l’ottima prestazione contro il Cln Cus Molise, il RisparmioCasa Vitulano C5 è tornato subito sul parquet per preparare al meglio la gara contro il Giovinazzo in programma sabato 7 Novembre alle ore 16 al Palascaloria, match che sarà disputato a porte chiuse.

La vittoria di sabato scorso ha permesso ai sipontini di andare al comando della classifica con 7 punti. La squadra, rispetto alle prime due gare iniziali, è scesa in campo concentrata fin dalle prime battute di gioco, concedendo davvero poco agli avversari e dimostrando tutta la propria forza. Il lavoro di Mister Monsignori è sotto gli occhi di tutti, adesso l’obiettivo è quello di centrare la prima vittoria casalinga della stagione contro un’ottima squadra come il Giovinazzo, allenata dall’ex Miki Grassi.

La squadra del tecnico foggiano è ferma ad 1 punto in classifica. Due le gare giocate: dopo il pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Tombesi Ortona, è arrivata la sconfitta casalinga proprio contro il CLN Cus Molise, ultimo avversario dei sipontini. Rinviata invece a data da destinarsi la gara valevole per la 3° giornata contro il Gisinti Pistoia.

Squadra esperta, il team barese ha visto affiancare all’ormai veterano della maglia Piscitelli anche Mongelli, Gonzales Alonso, Rafinha, Alves, Restaino, Ferreira Praciano ed il pivot Gualtieri Concalves, uno che in area spesso risulta dominante, il tutto gestito dall’attenta guida tecnica di Miki Grassi, che contribuisce a renderla una squadra molto temibile.

In casa RisparmioCasa Vitulano C5 Mister Monsignori può contare su tutti gli effettivi compreso Marco Scigliano, attuale capocannoniere del girone con 4 reti :” Dopo la vittoria contro il Cus Molise, sabato ci aspetta già un’altra prova molto insidiosa” dichiara il laterale sipontino, “il Giovinazzo è una squadra temibilissima formata da grandi giocatori, tra i più pericolosi senza dubbio il mio ex compagno Lucao. Sotto l’aspetto personale mi sento bene, sono entrato subito nei meccanismi della squadra grazie al lavoro del Mister ed anche ai miei compagni. Il 4/0 dinamico è il modulo che preferisco e che sicuramente permette di esprimermi al meglio. Sono molto contento di aver segnato già quattro reti, anche se questo passa in secondo piano rispetto alle vittorie ottenute, che sono la cosa più importante. Vogliamo continuare a restare nei piani alti della classifica e per questo ci stiamo preparando molto bene alla gara, curando i minimi dettagli soprattutto alcuni aspetti della fase difensiva. Conquistare la prima vittoria casalinga è il nostro obiettivo, anche se purtroppo questa Pandemia ci vieta di gioire con i nostri tifosi. Mi auguro davvero tutto questo passi il prima possibile e diventi solo un brutto ricordo.”

Appuntamento Sabato 7 Novembre, inizio alle ore 16 al Palascaloria RisparmioCasa Vitulano C5 – Giovinazzo C5 per la quarta giornata del Campionato Nazionale Serie A2 girone C.

La gara verrà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook Puglia 5 e sulla pagina della società

M&A COMMUNICATION