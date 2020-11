Trasferta lunga ed insidiosa, RisparmioCasa Vitulano C5 atteso dalla Tenax Castelfidardo

Dopo lo stop obbligato di sabato scorso con la gara di Pistoia rinviata a data da destinarsi, la sesta giornata del campionato Nazionale di serie A2, girone C, prevede per il RisparmioCasa Vitulano C5 una trasferta lunga ed impegnativa. Si farà visita infatti ai marchigiani del Tenax Castelfidardo. Dopo lo stop obbligato di sabato scorso con la gara di Pistoia rinviata a data da destinarsi, la sesta giornata del campionato Nazionale di serie A2, girone C, prevede per il RisparmioCasa Vitulano C5 una trasferta lunga ed impegnativa. Si farà visita infatti ai marchigiani del Tenax Castelfidardo.

La squadra di Mister Beniamino Vitalino è ferma a quota due punti in classifica, frutto di 2 pareggi, uno interno contro la Virtus Rutigliano ed uno esterno sul difficile campo del Vis Gubbio, oltre alla sconfitta tra le mura amiche contro il Cus Molise. Due sono anche le gare non disputate, contro Buldog Lucrezia nella prima giornata e Futsal Capurso sabato scorso.

Una squadra, quella marchigiana, costruita molto bene dal Presidente Stanek e dal direttore Luconi. Ad impreziosire già un ottimo gruppo, si sono aggiunti Dario Giannattasio, autore al momento di 4 reti, e Gaetano Musumeci. Diversi sono i giocatori Italo – Brasiliani come Belleboni, Pagnussat, Durante e Joao Pedro, poi ci sono lo spagnolo Jose Manuel Torres Ponce ed il marocchino Rhoulia. Una compagine allestita per ben figurare e che sicuramente darà filo da torcere ai sipontini.

La squadra di Mister Monsignori dopo lo stop di sabato scorso e qualche giorno di riposo per ricaricare le pile, è tornata sul parquet del Palascaloria ed ha preparato al meglio la sfida che si preannuncia davvero difficile. Vincere vorrebbe dire continuare a marciare nei piani alti della classifica, dare un ulteriore segnale di forza a tutti e continuare la striscia di risultati positivi, frutto di 3 vittorie ed 1 pareggio.

MATTIA RAGUSO :“Abbiamo iniziato il campionato nel modo migliore e dopo tanti mesi di inattività non era affatto semplice. Siamo stati capaci di portare a casa fino ad ora 10 punti su 12 disponibili e questo è frutto del lavoro che svolgiamo quotidianamente. Siamo un gruppo competitivo, forte e molto unito, questi sono gli ingredienti principali per poter fare una grande stagione. Anche a livello personale sono contento, cerco di mettermi a disposizione del mister e dei compagni per poter raggiungere gli obiettivi comuni.

Sabato ci aspetta un’altra battaglia, come d’altronde ogni weekend. La Tenax ha un’ottima squadra e dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità per portare a casa i 3 punti. Veniamo da un turno di riposo forzato e siamo dispiaciuti perchè stiamo attraversando un gran momento di forma. Sono comunque molto fiducioso perchè questa squadra ha fame di vittorie e cercheremo di dimostrarlo partita dopo partita. Forza RisparmioCasa Vitulano C5, forza Manfredonia.“

Calcio d’inizio sabato 21 Novembre ore 16 a Castelfidardo (Ancona).

La gara verrà trasmessa in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook.