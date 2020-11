Il Porto di Manfredonia riparte dalle ZES e le crociere

Oggi sul canale TRM h24 Sky al canale 519; Digitale Terrestre: Puglia e Basilicata canale 16, il porto di Manfredonia nello speciale di “Ti Porto con me#4 Manfredonia”. Il capitano Vito Totorizzo e Rossella Petragallo ci guidano alla scoperta delle opportunità del sistema portuale di Manfredonia: un porto pubblico, scalo specializzato per le energie rinnovabili e centro degli investimenti delle ZES ma anche crociere per piccole navi di lusso per far ripartire Manfredonia. Interviste a Vincenzo Prencipe e Mario de Girolamo. “Manfredonia può ripartire dal suo mare, dai suoi porti e dalla logistica integrata. Sono necessari servizi e marketing, mettere al centro il territorio e i suoi attori produttivi per uscire dalla crisi bisogna cogliere l’opportunità delle ZES e diventare una parte importante d’Italia. Un imperativo: non c’è più tempo da perdere! Palla al centro per Regione Puglia!”

