Come guardare le TV locali pugliesi grazie a internet da smartphone e computer

Con l’evoluzione della tecnologia è sempre più emersa la necessità di poter accedere ai servizi tradizionali in qualsiasi momento e ovunque. Ciò vale anche per la TV che oggi non è più relegata ai nostri salotti ma è guardabile anche da smartphone e computer. Questi aggiornamenti tecnologici non hanno coinvolto solo i grandi canali televisivi nazionali, ma sono stati colti al volo anche dalle tante TV locali della Puglia.

La TV diventa digital

Lo spostamento dei canali dal televisore ai dispositivi portatili si inserisce in un trend molto più ampio che ha portato alla trasformazione di molti servizi fisici nella loro versione digitale. Grazie a internet possiamo infatti accedere a una moltitudine di attività che prima ci avrebbe richiesto di uscire di casa, guidare a lungo e sottostare solo a determinati orari. In questo modo, invece, oggi possiamo scoprire quali sono le case in vendita nella nostra zona direttamente da app, senza visitare nessun agenzia immobiliare, e prenotando in via digitale un appuntamento per visionare la casa dei nostri sogni, siamo inoltre in grado di scegliere tra i diversi bonus offerti dai molti casinò digitali certificati ADM su cui giocare a poker, blackjack e roulette con veri croupier comodamente dal divano di casa e infine non abbiamo più bisogno di iscriverci a una scuola dedicata per imparare una nuova lingua straniera perché possiamo accedere alle lezioni via internet videochiamando un insegnante privato.

Nello stesso modo, i più grandi canali TV italiani hanno reso disponibili i loro programmi anche online aprendo vere e proprie piattaforme di streaming e inserendosi in un mercato già florido capitanato da aziende internazionali come Netflix o Amazon Prime Video. Le TV locali, seppur non in grado di offrire servizi così sviluppati e ricchi di programmi, hanno colto anch’essi appieno le potenzialità del web.

Le TV locali pugliesi online

Trasmettere online, infatti, porta enormi vantaggi alle TV locali: fa sì che i canali possano essere seguiti anche dai pugliesi che al momento non abitano nella regione, ma che hanno nostalgia dei programmi di casa e rendendo le trasmissioni più accessibili aumenta anche il numero dei potenziali spettatori.

Chi non conosce le TV locali pugliesi e non sa quale iniziare a guardare può trovarne l’elenco completo e assistere alle dirette sulla piattaforma Tv Dream, che raccoglie in un unico luogo tutte le TV minori italiane digitali divise per regione.

Chi invece ha le idee chiare può visitare direttamente il sito web dell’emittente online. In alcuni casi si potrà assistere solo alla diretta, in altri invece gli spettatori possono anche accedere all’archivio delle trasmissioni passate. Tra queste spicca Radionorba TV, la radio del sud che si occupa anche di Basilicata e Campania e che produce anche programmi radio fruibili online. È anche celebre Telesveva, nata negli anni ‘90 e che si occupa principalmente di territorio, sport e cultura. Gli amanti dello sport possono infine sintonizzarsi su Foggia Sport 24, il canale sportivo dedicato soprattutto al calcio che pubblica quotidianamente news locali anche su basket e pallavolo.

Grazie agli ultimi sviluppi della tecnologia, gli spettatori delle TV locali pugliesi possono ora assistere ai loro programmi preferiti anche da smartphone, tablet e computer senza perdersi così le trasmissioni grazie alla presenza online delle principali emittenti pugliesi.