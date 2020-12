Con Manfredonia: eletti presidente e direttivo

Si sono tenute martedì 22 dicembre le elezioni della Presidenza e del Direttivo del comitato civico CON Manfredonia. Sono stati chiamati a partecipare al voto, che si è svolto su piattaforma online in rispetto delle normative anti-Covid, tutti i tesserati del movimento.

Con una maggioranza di circa l’80%, è stata confermata alla guida politica di CON Manfredonia Maria Teresa Valente, impiegata di professione, giornalista per passione e mamma per amore. “Il futuro di questa città va declinato al presente – ha dichiarato la presidente Valente – Non c’è tempo da perdere. L’emergenza Covid ha creato difficoltà, ma anche opportunità in diversi settori. Le beghe politiche possiamo rimandarle a tempi migliori. Ora occorre rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Noi come CON siamo già all’opera su diversi temi come la sanità, la mobilità, la cultura e la creazione di nuove opportunità di lavoro”.

I cinque membri eletti nel Direttivo sono: Pasquale Conoscitore, medico pediatra, segretario provinciale FIMP, vice-segretario FIMP Puglia, nonché revisore FIMP a livello nazionale e componente del comitato permanente regionale per la pediatria; Antonella Della Patria, operatore olistico, mamma e appassionata di sport e disegno; Domenico Palmieri, dipendente ex Sofim in pensione, ex presidente AVIS nonché socio fondatore dell’associazione avisina a Manfredonia; Antonio Conoscitore, impiegato ed amante della corsa e delle attività sportive; Pasquale Bisceglia, insegnante di sostegno alle superiori, chitarrista per passione e con l’impegno civile che gli circola nelle vene.

Ad ogni membro del Direttivo sono state affidate delle deleghe attinenti ai rispettivi profili personali e professionali. Pasquale Conoscitore: Sanità; Antonella Della Patria: Sport, Turismo e Ambiente; Domenico Palmieri: Politiche Sociali; Antonio Conoscitore: Lavori Pubblici e Patrimonio; Pasquale Bisceglia: Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili.

Come Segretario garante del movimento è stato scelto l’avvocato Matteo Ognissanti.

Il gruppo CON Manfredonia coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale, CONdito d’amore e semplicità.

Ufficio Stampa

CON MANFREDONIA