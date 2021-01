Nasce il comitato promotore “Foggia in Azione”: 30 cittadini per “azionare” Foggia

A distanza di circa due mesi dalla nomina del dott. Michele Triventi a coordinatore cittadino, oggi presentiamo il Comitato Promotore di “Foggia in Azione”, locale sezione del Partito che fa capo all’ex Ministro Carlo Calenda. Il Comitato, composto da 30 componenti, in piena sinergia con Nunzio Angiola, Deputato di Azione e Professore Ordinario di Economia Aziendale nell’Università di Foggia, si avvale della disponibilità di professionisti, imprenditori, giovani laureati, studenti e pensionati che condividono il progetto di Azione e che, con entusiasmo, hanno deciso di proporlo alla città di Foggia. “Siamo onorati di presentare alla città di Foggia un gruppo di persone serie, per bene e competenti che vogliono impegnarsi in un progetto nuovo e credibile, per ridare al Capoluogo la dignità che merita. Perché Foggia è più forte di chi la vuole debole”, scrivono Nunzio Angiola e Michele Triventi.

L’invito ad aderire ad Azione è rivolto a tutti i cittadini che vogliano davvero cambiare le cose e sostenere la crescita culturale, economica e sociale della città, facendo costante riferimento a quattro principi fondamentali: onestà, responsabilità, competenza e meritocrazia. Nota di rilievo per la Capitanata è anche la nomina di Triventi come “Responsabile regionale Enti Locali” del Partito e dell’industriale Umberto Sacco a responsabile provinciale “Sviluppo Economico e Imprenditorialità”. Per informazioni ed adesioni è possibile rivolgersi a foggiainazione@gmail.com