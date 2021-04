Puglia Popolare Manfredonia: incarichi di rappresentanza a Lucia Trigiani e Antonio Marinaro

Con la nomina di Antonio Marinaro che affiancherà Lucia Trigiani nel grato compito di Coordinatore Cittadino, le idee programmatiche del Movimento Puglia Popolare per Manfredonia trovano oggi pieno riscontro in un documento che segna l’avvio delle iniziative mirate alla formazione di un forte gruppo politico di area moderata. Lo rende noto Sergio Clemente, Consigliere Regionale e Commissario in Provincia di Foggia del Movimento fondato da Massimo Cassano. Nel pieno rispetto del pluralismo democratico, siamo felici di essere i primi a livello politico istituzionale della nostra città a rappresentare in egual misura il Movimento Puglia Popolare con la doppia figura, ratificata dagli organi provinciali e regionali. Consci delle difficoltà che ci aspettano per il difficile momento che attraversa il nostro territorio, sarà nostro dovere adoperarci e spenderci al fine di aggregare e dare voce a tutti quelli che vorranno contribuire personalmente per un progetto di rilancio della nostra splendida Manfredonia.

Condividi l'articolo o Stampalo!